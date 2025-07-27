Украинские партизаны парализовали железнодорожное снабжение оккупантов на Запорожском направлении. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел успешную диверсию глубоко в тылу российских оккупантов. Своими действиями он парализовал железнодорожное снабжение врага на Запорожском направлении.

Об этом говорится в Telegram-канале движения. Там опубликовали фото и видео.

Что известно о диверсии

Партизан устроил поджог на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной части Херсонской области. Этот участок имеет критическое значение для поставок российских военных грузов на Запорожском направлении.

В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры. Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя – ключевого логистического узла захватчиков.

В "Атеш" отметили, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений, поэтому любые сбои в этом процессе подрывают устойчивость их позиций.

"Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить снабжение и создать хаос в тылу врага", – подчеркнули партизаны.

Что предшествовало

В июне партизаны движения "Атеш" провели успешную диверсию во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В частности, в тылу врага они уничтожили автомобиль УАЗ "Патриот" с мобильной системой РЭБ, который принадлежал операторам дронов 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

10 июля бойцы ГУР и движения сопротивления провели операцию по обезвреживанию врага в Мелитополе. В результате взрывов на предприятии, где захватчики обустроили логистическую базу, были ликвидированы пять росгвардейцев, а также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что войска РФ могут готовить новые штурмы на Запорожье и Херсонщине, в частности на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях на фронте в Украине. В то время ВСУ фиксировали перегруппировку врагом сил и средств на временно оккупированной части Запорожской области.

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