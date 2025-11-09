Украинские партизаны уничтожили четыре объекта военной логистики агрессора: детали спецопераций
Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли новые удары по российской логистике. Они уничтожили сразу четыре объекта на территории РФ.
Под ударом оказались город Стерлитамак в Башкортостане, а также Вологда. Подробности раскрыли в ГУР.
Что известно
Сразу четыре объекта военной логистики оккупантов уничтожили силы сопротивления в Вологде и Башкортостане.
"Борьба с линиями снабжения российской оккупационной армии продолжается – на рубеже октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления на России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора", – рассказали в ГУР.
Так, в Башкортостане горело в городе Стерлитамак: там уничтожено оборудование трех башен связи.
Четвертый логистический объект ликвидирован под Вологдой: там представители сопротивления испепелили железнодорожный релейный шкаф.
"Систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков. Сопротивление кремлевскому преступному режиму продолжается!" – резюмировали в ГУР.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что дроны ГУР поразили Стерлитамакский нефтехимический завод в российском Башкортостане. На объекте после попаданий вспыхнул пожар.
