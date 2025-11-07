Дроны ГУР поразили Стерлитамакский нефтехимический завод в российском Башкортостане: произошел пожар

6 ноября украинские беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины совершили очередную точную атаку в глубоком тылу России. На этот раз целью стал Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане – одно из ключевых предприятий российского нефтехимического комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО. По данным разведки, именно на этом заводе изготавливают продукцию, используемую в военно-промышленном комплексе РФ, в частности авиационный бензин, ионол и синтетические полимеры.

"6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который расположен в Башкортостане на России – это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В результате удара дронов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил цех по производству агидола, присадки к авиационному топливу. Пожарные подразделения долгое время не могли локализовать возгорание.

Стерлитамакский завод является важным элементом инфраструктуры российского нефтехимического сектора, а его поражение – еще одно доказательство того, что украинские силы способны эффективно доставать критические объекты агрессора даже за сотни километров от линии фронта.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" – отметили в ГУР МО.

Стоит отметить, что этот объект уже был целью дроновой атаки в ночь на 4 ноября. Некоторые российские паблики заявляют, что к СНХЗ снова прилетели добрые БПЛА. Завод якобы поразили "обломки".

