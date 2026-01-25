Украинские пехотинцы под прикрытием 'небесных глаз' взяли в плен штурмовую группу оккупантов под Покровском. Видео

Украинские воины продолжают удерживать позиции в Покровске Донецкой области. Там они наносят врагу немалые потери, а по возможности – еще и пополняют обменный фонд.

Очередных трех пленных захватили пехотинцы из рядов 155 ОМБр, которые действовали под прикрытием беспилотников и смогли сорвать вражеский штурм. Видео операции показали в официальном Telegram-канале бригады.

Подробности операции

В 155 ОМБр рассказали, что недавно бригадная аэроразведка зафиксировала передвижение группы оккупантов на Покровском направлении.

После этого командование приняло решение начать операцию по обезвреживанию врага. Прикрытие пехотинцев и контроль над процессом доверили "небесным глазам" – операторам беспилотных комплексов.

"Пехота начала тщательную проверку района наблюдения, обходя дом за домом. Каждая такая проверка — прямой риск для жизни. В ходе проверки пехотинцы 155 ОМБр обнаружили подвал, оккупированный врагом. Вражеские штурмовики, понимая уязвимость своей позиции для гранат, предложили пополнить фонд обмена пленных. Трое представителей второсортной армии мира не оказали никакого сопротивления", – отметили в бригаде.

Операция была проведена в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что за сутки 24 января Силы обороны отминусовали еще 1020 российских захватчиков.

Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

