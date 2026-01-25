Силы обороны отминусовали еще 1020 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 234 тыс. 40 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 25 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали два танка (11 605), одну боевую бронированную машину (23 950), 32 артиллерийские системы (36 612), одну РСЗО (1 624), три средства ПВО (1 286), 847 БпЛА оперативно-тактического уровня (114 896).

Также уничтожено 15 крылатых ракет (4 205) и 115 единиц автомобильной техники и автоцистерн (75 759).

За сутки Россия потеряла 1 016 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 050 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA писал, что ВСУ остановили атаку врага в промзоне Покровска. Бой состоялся в северо-западной части населенного пункта.

Также сообщалось, что Белгород, Брянск и другие города РФ охватили блэкауты. Произошло это, вероятно, не без помощи Сил обороны Украины, по крайней мере в части случаев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!