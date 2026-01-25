Защитники Украины показали видео ударов по противнику в городе Покровск Донецкой области. Бой состоялся в районе промзоны на северо-западе населенного пункта.

Кадры 24 января опубликовала в Telegram пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины. На видеоролике видно самих оккупантов, место, куда наши герои отправили "бавовну" дронами, а также выстрелы из артиллерийского вооружения ДШВ.

Трех российских захватчиков зафиксировал БПЛА украинских защитников. Солдаты государства-агрессора пытались спрятаться в уже побитом одноэтажном здании.

Воины 147-й отдельной артиллерийской бригады среагировали мгновенно. "Сначала по трем оккупантам отработали "птички" 147 ОАБр 7 корпуса ШР ДШВ, а впоследствии – и 155-мм калибр", – рассказали бойцы.

Группу противника удалось остановить. "В итоге – трое раненых. Но мы знаем, что "русские своих не бросают". Поэтому судьба их – очевидна и предсказуема", – с юмором заявили представители бригады.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В отчете за 23 января Институт изучения войны сообщил, что воссийские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, сосредотачивая усилия на Славянском направлении. В то же время украинские Силы обороны удерживают позиции на ключевых участках фронта, в частности вблизи Покровска и Доброполья, не позволяя противнику достичь оперативных успехов.

– Украинские воины контролируют северные части и Покровска, и Мирнограда, хотя логистическое обеспечение остается сложным. Для поставки используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

