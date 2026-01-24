Враг продвинулся на Славянском направлении, ВСУ держат оборону под Покровском и Добропольем: карты ISW

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, сосредотачивая усилия на Славянском направлении и пытаясь продвинуться вглубь области. В то же время украинские Силы обороны удерживают позиции на ключевых участках фронта, в частности вблизи Покровска и Доброполья, не позволяя противнику достичь оперативных успехов.

Общей целью РФ остается полный захват Донецкой области и дальнейшее давление в направлении Днепропетровщины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков ISW, российские войска недавно продвинулись в направлении Славянска. Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 22 января, свидетельствуют о продвижении противника к северу от Свято-Покровского, расположенного к востоку от города. В то же время заявления отдельных российских военных блогеров о дальнейших успехах к западу от Звановки пока не имеют подтверждения.

В течение 22–23 января армия РФ вела активные боевые действия в районе Лимана и на подступах к нему с нескольких направлений – в частности вблизи Ставков, Яровой, Заречного, Ямполовки, Дибровой и Ямполя. Также фиксировались атаки к востоку от Славянска в районах Северска, Свято-Покровского и Резниковки, а также на юго-запад от города. По имеющимся данным, на этих участках действуют подразделения 7-й мотострелковой бригады РФ.

В тактическом районе Константиновка–Дружковка российские войска пытались развить наступление, однако продвижение не зафиксировано. Противник атаковал в разных направлениях — как непосредственно вблизи Константиновки, так и на северо-восток, юг и юго-запад от города, а также в районах Дружковки. Украинские военные сообщают, что РФ пытается менять тактику, сочетая использование тяжелой и легкой техники, а также нетипичных средств передвижения для атак на позиции ВСУ.

На направлении Доброполья 23 января российские войска также продолжали наступательные действия, однако без результата. Бои шли к востоку и юго-востоку от города, в частности в районах Шахово, Ивановки, Торецкого и Нового Донбасса.

Аналогичная ситуация сохраняется и на Покровском направлении: несмотря на многочисленные атаки с разных сторон, российским подразделениям не удалось продвинуться, тогда как украинские силы, по имеющейся информации, осуществляли контратакующие действия на отдельных участках фронта.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что оперативная ситуация возле Покровска и Мирнограда остается сложной. Изнурительные бои за города продолжаются, а тем временем российское командование подтягивает к агломерации резервы.

Как сообщал OBOZ.UA, особенно вблизи Покровска фиксируют рост активности российских войск. Противник действует более интенсивно, увеличивая количество штурмовых групп и пытаясь приблизиться к позициям ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!