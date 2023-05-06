Украинские пограничники не дали россиянам продвинуться в Донецкой области. Фото

На одном из участков линии фронта на Донетчине российские войска пытались продвинуться вперед и занять новые позиции. Наши защитники из Государственной пограничной службы Украины помешали планам врага.

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Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram-канале. В ведомстве не стали раскрывать, в районе какого населенного пункта это произошло.

Бойцы Госпогранслужбы с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили движение захватчиков. Те под прикрытием лесопосадки пытались занять новые позиции.

Координаты оккупантов воины оперативно передали коллегам-пограничникам из минометного расчета. "Меткие выстрелы заставили противника отступить с потерями", – сказано в сообщении.

"Аэроразведка и миномет – адский тандем для оккупантов", – пошутили в Государственной пограничной службе.

Карта боевых действий в Украине от Института изучения войны:

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны предположил, что министерство обороны России, вероятно, уменьшило приоритетность Бахмутской операции в пользу подготовки к защите от ожидаемого контрнаступления Украины.

– Глава государства Владимир Зеленский заявлял, что верит в успех нашего контрнаступления и Украина "делает максимум".

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