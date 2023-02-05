Украинские пограничники показали смертельный ''салют'' для оккупантов. Видео

Украинские защитники каждый день ликвидируют российских оккупантов, который вторглись на нашу землю почти год назад. Необратимые потери армии РФ растут стремительными темпами.

Видео дня

На этот раз ликвидацию войск страны-агрессора осуществили бойцы Государственной пограничной службы Украины. Они устроили захватчикам смертельный "фейерверк". Кадры опубликованы в Telegram ведомства (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Смертельный фейерверк для оккупантов", – подписано видео.

На кадрах показана масштабная вспышка огня от разорвавшегося снаряда. Также видно, что одного оккупанта отбросило в сторону.

Операция по "денацификации" ВС РФ была проведена ночью, поэтому видео получилось впечатляющим.

Между тем, недавно защитники Украины показали на видео, как сожгли вражеский танк на одном из направлений. В результате огневого удара боевая машина противника полностью выгорела.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка, 6405 бронемашин и 5091 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ.

Потери личного состава армии РФ достигли 131 тыс. 290 человек, около 700 из них были ликвидированы за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донетчине украинские пограничники приземлили беспилотник вражеской артиллерии. С его помощью оккупанты корректировали огонь по нашим позициям.