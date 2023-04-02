Украинские пограничники приземлили российский БПЛА с надписью "Боря" с помощью антидронового ружья. Фото

Воины Госпогранслужбы, которые защищают Украину от российских оккупантов, приземлили вражескую "птичку" антидроновым ружьем. На беспилотнике противника была надпись "Боря".

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Это произошло в Луганской области, сообщила пресс-служба ГПСУ. На Telegram-канале пограничников в воскресенье, 2 апреля, опубликовали фотографии дрона, захваченного нашими воинами.

Помимо названия БПЛА (или же имени его владельца) оккупанты нанесли на корпус еще одну надпись: "21Rus".

Беспилотник требует ремонта, после чего он может стать на службу украинских военнослужащих и использоваться против бывших владельцев.

"Если коптер не удастся починить, он станет донором для других "птичек", – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Отметим, что в сети недавно опубликовали фото другого трофея Сил обороны – это российский FPV дрон-камикадзе "Бумеранг". Этот новый беспилотник в министерстве обороны страны-агрессора презентовали 1 марта этого года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что в первый день апреля Силы обороны отбили более 70 атак российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно там враг продолжает сосредотачивать основные усилия и вести наступательные действия.

– Самыми ожесточенными остаются бои в направлении Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Более детально можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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