Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские пограничники в составе Сил обороны продолжают наносить урон российским захватчикам. На днях они уничтожили российскую систему РЭБ на Запорожском направлении.

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"Демилитаризацию" провели с помощью сбросов с дронов. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Меткими сбросами пограничники уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

В ГПСУ также показали видео поражение вражеской РЭБ. На месте, где оккупанты установили систему, после сброса поднялся огненный "гриб".

Напомним, по состоянию на утро 22 июня потери российской армии в живой силе составили 1110 оккупантов и более сотни единиц техники за сутки.

Также сообщалось, что в результате атаки на Курскую область пострадали в рядах оккупантов, среди них – сотрудники ФСБ.

Кроме того, стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе и окрестностях города есть прилет по базе оккупантов и полигону.