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Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,4 т.
Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские пограничники в составе Сил обороны продолжают наносить урон российским захватчикам. На днях они уничтожили российскую систему РЭБ на Запорожском направлении.

Видео дня

"Демилитаризацию" провели с помощью сбросов с дронов. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Меткими сбросами пограничники уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

В ГПСУ также показали видео поражение вражеской РЭБ. На месте, где оккупанты установили систему, после сброса поднялся огненный "гриб".

Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео
Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео
Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео
Украинские пограничники сбросами уничтожили систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Напомним, по состоянию на утро 22 июня потери российской армии в живой силе составили 1110 оккупантов и более сотни единиц техники за сутки.

Также сообщалось, что в результате атаки на Курскую область пострадали в рядах оккупантов, среди них – сотрудники ФСБ.

Кроме того, стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе и окрестностях города есть прилет по базе оккупантов и полигону.

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