Украинские пограничники уничтожили склад БК врага и поразили позиции оккупантов. Видео

Украинские пограничники из рядов бригады "Помста" устроили эффективную охоту на россиян на Бахмутском направлении. С помощью ударных дронов они подорвали склад БК врага и уничтожили вражескую автотехнику.

В то же время пограничники нанесли удары по позициям и укрытиям оккупантов. Подробности и видео были обнародованы в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники бригады "Месть" уничтожили склад боекомплекта, автомобили "Урал", "УАЗ", поразили позиции и укрытия оккупантов на Бахмутском направлении", – объяснили в ГПСУ события на видео.

Больше деталей по поводу поражения раскрыли на Facebook-странице 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Там объяснили, что "демилитаризацию" и "денацификацию" захватчиков близ Бахмута проводили с помощью ударных дронов "Вампир".

"Очередная подборка видео успешной работы пилотов расчета ударного БпЛА "Вампир" подразделения "Феникс" на Бахмутском направлении... Уничтожен склад боекомплекта, автомобили "Урал" и "УАЗ", поражены позиции и укрытие оккупантов. Враг не избежит возмездия!" – отметили воины.

Напомним, накануне, 17 мая, российские захватчики потеряли на фронте в Украине по меньшей мере 1210 оккупантов убитыми и ранеными. Потери врага в технике и вооружениях за сутки превысили 200 единиц. В частности, уничтожены самолет, десятки артсистем, ББМ и автомобилей.

Также сообщалось, что оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, потому что боятся атак украинских дронов с моря и с воздуха.