Украинские пограничники заставили разведгруппы оккупантов отступить на Северском направлении: враг понес потери

3 февраля бойцы украинской Госпогранслужбы подвергались усиленной атаке артиллерии и минометов российской армии на Северском направлении Донецкой области. После сумерек разведывательная группа противника пыталась незаметно преодолеть рубеж нашей обороны.

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Однако украинские пограничники вовремя выявили попытку перемещения группы оккупантов и открыла огонь. Об этом сообщили на сайте силового ведомства Украины.

"Разведка страны-агрессора отступила, оставаться незамеченными не удалось. Позже ночью малые стрелковые группы врага попробовали разведку боем прямо в сторону позиций наших бойцов. Такие действия успеха не имели, натолкнувшись на крепкую оборону украинских защитников, вражеская пехота отступила", – указано в сообщении.

Пограничники добавили, что ряды захватчиков понесли существенные потери. Число новых "200-х" россиян предварительно уточняются.

Как сообщалось OBOZREVATEL, накануне украинские пограничники отчитались об успешной схватке с оккупантами под Бахмутом. В результате российские войска вновь понесли потери, еще куда больше раненых.

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