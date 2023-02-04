Украинские пограничники заставили разведгруппы оккупантов отступить на Северском направлении: враг понес потери
3 февраля бойцы украинской Госпогранслужбы подвергались усиленной атаке артиллерии и минометов российской армии на Северском направлении Донецкой области. После сумерек разведывательная группа противника пыталась незаметно преодолеть рубеж нашей обороны.
Однако украинские пограничники вовремя выявили попытку перемещения группы оккупантов и открыла огонь. Об этом сообщили на сайте силового ведомства Украины.
"Разведка страны-агрессора отступила, оставаться незамеченными не удалось. Позже ночью малые стрелковые группы врага попробовали разведку боем прямо в сторону позиций наших бойцов. Такие действия успеха не имели, натолкнувшись на крепкую оборону украинских защитников, вражеская пехота отступила", – указано в сообщении.
Пограничники добавили, что ряды захватчиков понесли существенные потери. Число новых "200-х" россиян предварительно уточняются.
Как сообщалось OBOZREVATEL, накануне украинские пограничники отчитались об успешной схватке с оккупантами под Бахмутом. В результате российские войска вновь понесли потери, еще куда больше раненых.
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