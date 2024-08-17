Украинские разведчики уничтожили российских захватчиков в ближнем бою: видео

Силы обороны Украины продолжают наносить урон российскому оккупационному войску. Так, недавно украинские разведчики показали, как штурмовали вражеские позиции и уничтожили захватчиков в ближнем бою.

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Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. По оккупантам работала тактическая группа "Реванш".

Спецназовцы Военной разведки Украины совершили скрытое продвижение к враждебным позициям и уничтожили российских "мотострелков" в ближнем бою.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять свою живую силу, военную технику и вооружение в войне против Украины. За сутки 16 августа украинские воины "денацифицировали" 1230 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 79 бригада под Кураховым отразила штурм при участии 27 единиц бронетехники РФ. Разгром врага воины показали на видео.