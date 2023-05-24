Украинские штурмовики удачно отработали по российским позициям под Бахмутом: Сырский показал видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на Бахмутском направлении. Вокруг города защитники продвигаются вперед и захватывают вражеские позиции.

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Один из боев показал командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. На опубликованных им кадрах зафиксирован ближний бой с врагом, который ведут бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Окраины Бахмута. Задачу выполняют бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, 1-го механизированного батальона. Приблизившись вплотную к блиндажам противника, штурмовики удачно атакуют вражеские позиции. Силы обороны работают", – отметил Сырский.

На кадрах видна российская позиция, на которой находятся оккупанты. К ним вплотную подбираются украинские воины. На видео видны четыре украинских штурмовика, которые открывают по врагу огонь из стрелкового оружия.

В конце концов враг был уничтожен.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый Череватый рассказал о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении. По его словам, на протяжении последней недели Силы обороны Украины продвигались на нескольких направлениях вокруг Бахмута, продвижение составляло по 150 - 2000 м в сутки.

Череватый подчеркнул, что в результате удачной оборонной операции защитникам удалось занять выгодные позиции, откуда они могут наносить еще больше потерь российским оккупантам. Не исключено, что при сохранении существующей тенденции враг внутри города окажется в тактическом окружении.