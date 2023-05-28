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Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,3 т.
Украинские снайперы наглядно показали, как 'демилитаризуют' врага на фронте. Видео

Снайперы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады эффективно уничтожают российских захватчиков. Сейчас они выполняют боевые задания на Донбассе.

Видео дня

Меткость украинских снайперов может полностью сломать планы врага. О боевых буднях рассказали сами снайперы, проиллюстрировав рассказы кадрами боевой работы, видео публикует Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнение боевых задач на Донбассе. Так, одним из важных направлений боевой деятельности является работа снайперов бригады. С помощью их точного огня можно остановить выполнение задач противником. На видео снайперы 79 рассказывают о трех боевых эпизодах, когда в результате их действий враг понес потери и вынужден был отказаться от своих агрессивных намерений. Свои слова они подкрепляют видеофиксацией этой боевой работы", – говорится в комментарии к видео.

На видео один из снайперов 79 ОДШБр рассказывает, как несколькими выстрелами остановил атаку штурмовой группы врага.

Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео

"На одной из задач я увидел группу противника, который выдвигался на наши позиции. Но из-за сложности нашей работы приходится занимать позиции для стрельбы сидя или стоя. Так и случилось, мне пришлось занять сидя позицию и работать по оркам. Из шести орков удалось забрать двоих ", – отметил снайпер.

Его коллега поделился особенностями работы в городской застройке. Несмотря на все сложности, в городе украинские снайперы ликвидируют захватчиков так же эффективно, как на открытой местности.

Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео

"Особенности боев в Марьинке – это короткие дистанции. От здания до здания - 60-70 м. В тот день мы увидели обнаглевших орков, которые вышли из подвала в полный рост и показывали друг другу наши позиции. То ли смена у них была, или просто что-то планировали. Но нам было безразлично и мы сразу по ним отработали. Был у них и третий, он до конца понял, с кем имеет дело. Мы уложили и его. В тот день мы отработали семь человек", -– рассказал воин.

По словам командира снайперов бригады, сейчас весомую помощь его подчиненным оказывают аэроразведчики.

"Сейчас нашим снайперам очень помогает аэроразведка, с помощью которой можно вовремя выявить выдвижение противника и занять выгодную огневую позицию. Остальное для нас – уже дело техники", –- отметил защитник.

В подтверждение один из снайперов рассказал историю о "демилитаризации" оккупантов в сотрудничестве с аэроразведкой.

"Ночью по данным аэроразведки поступила команда, что противник в количестве 6 бойцов выдвигается на свои позиции. Нам дана была команда выдвинуться на заранее подготовленные позиции, чтобы уничтожить врага. Условия для боя были почти идеальные, ветра не было. Мы с напарником уничтожили двух бойцов, затем начала работать артиллерия, которая завершила наше дело", – говорит воин.

Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео
Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео
Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео
Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео
Украинские снайперы наглядно показали, как "демилитаризуют" врага на фронте. Видео

Напомним, накануне, 27 мая, ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и уничтожили 11 артсистем врага. В общем, с начала войны защитники "демилитаризовали" уже 206,6 тысяч российских захватчиков.

Также в утренней сводке Генштаб констатировал поражение 11 российских артиллерийских систем, девяти единиц автомобильной техники и автоцистерн, семи боевых бронированных машин, трех российских танков, двух единиц специальной техники и трех вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

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