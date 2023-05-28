Украинские снайперы наглядно показали, как 'демилитаризуют' врага на фронте. Видео

Снайперы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады эффективно уничтожают российских захватчиков. Сейчас они выполняют боевые задания на Донбассе.

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Меткость украинских снайперов может полностью сломать планы врага. О боевых буднях рассказали сами снайперы, проиллюстрировав рассказы кадрами боевой работы, видео публикует Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают выполнение боевых задач на Донбассе. Так, одним из важных направлений боевой деятельности является работа снайперов бригады. С помощью их точного огня можно остановить выполнение задач противником. На видео снайперы 79 рассказывают о трех боевых эпизодах, когда в результате их действий враг понес потери и вынужден был отказаться от своих агрессивных намерений. Свои слова они подкрепляют видеофиксацией этой боевой работы", – говорится в комментарии к видео.

На видео один из снайперов 79 ОДШБр рассказывает, как несколькими выстрелами остановил атаку штурмовой группы врага.

"На одной из задач я увидел группу противника, который выдвигался на наши позиции. Но из-за сложности нашей работы приходится занимать позиции для стрельбы сидя или стоя. Так и случилось, мне пришлось занять сидя позицию и работать по оркам. Из шести орков удалось забрать двоих ", – отметил снайпер.

Его коллега поделился особенностями работы в городской застройке. Несмотря на все сложности, в городе украинские снайперы ликвидируют захватчиков так же эффективно, как на открытой местности.

"Особенности боев в Марьинке – это короткие дистанции. От здания до здания - 60-70 м. В тот день мы увидели обнаглевших орков, которые вышли из подвала в полный рост и показывали друг другу наши позиции. То ли смена у них была, или просто что-то планировали. Но нам было безразлично и мы сразу по ним отработали. Был у них и третий, он до конца понял, с кем имеет дело. Мы уложили и его. В тот день мы отработали семь человек", -– рассказал воин.

По словам командира снайперов бригады, сейчас весомую помощь его подчиненным оказывают аэроразведчики.

"Сейчас нашим снайперам очень помогает аэроразведка, с помощью которой можно вовремя выявить выдвижение противника и занять выгодную огневую позицию. Остальное для нас – уже дело техники", –- отметил защитник.

В подтверждение один из снайперов рассказал историю о "демилитаризации" оккупантов в сотрудничестве с аэроразведкой.

"Ночью по данным аэроразведки поступила команда, что противник в количестве 6 бойцов выдвигается на свои позиции. Нам дана была команда выдвинуться на заранее подготовленные позиции, чтобы уничтожить врага. Условия для боя были почти идеальные, ветра не было. Мы с напарником уничтожили двух бойцов, затем начала работать артиллерия, которая завершила наше дело", – говорит воин.

Напомним, накануне, 27 мая, ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и уничтожили 11 артсистем врага. В общем, с начала войны защитники "демилитаризовали" уже 206,6 тысяч российских захватчиков.

Также в утренней сводке Генштаб констатировал поражение 11 российских артиллерийских систем, девяти единиц автомобильной техники и автоцистерн, семи боевых бронированных машин, трех российских танков, двух единиц специальной техники и трех вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.