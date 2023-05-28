ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и уничтожили 11 артсистем врага: данные Генштаба

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали 400 наемников вражеской армии РФ. В целом с начала войны защитники "демилитаризовали" уже 206 600 российских захватчиков.

Видео дня

Накануне наши воины также лишили оккупантов 35 единиц различной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, подчеркивая, что потери за минувшие сутки подаются с учетом корректировки от 27 мая.

Так, кроме живой силы ВС РФ, накануне были обезврежены еще 11 их артиллерийских систем (всего 3425), девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (6192), семь боевых бронированных машин (7456).

Кроме этого, защитники сожгли три российских танка (всех 3797) и две единицы специальной техники (451).

В небе бойцы Сил обороны сбили три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2993).

Список остального уничтоженного вооружения и техники оккупантов не изменился, отминусовано уже 1056 крылатых ракет, 574 РСЗО, 329 средств ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы уничтожили российский Т-90М "Прорыв". Вражеский модернизированный танк был обезврежен на участке Соледар – Северск.

Воины ВСУ эффектно уничтожили в окрестностях Бахмута РСЗО "Град" оккупантов. Захватчики вывели систему на боевую позицию, обстреляли позиции украинских военных, но сбежать уже не успели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!