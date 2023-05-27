Минус 5 оккупантов: пограничники под Бахмутом уничтожили вражеское укрытие с личным составом. Видео

Защитники Украины продолжают очищать нашу землю от российских оккупантов. Под Бахмутом, где уже длительное время ведутся жесткие бои, пограничники уничтожили вражеское укрытие с личным составом.

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В результате были ликвидированы как минимум пять российских оккупантов. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

Аэроразведка украинских защитников обнаружила перемещение группы пехоты российских оккупантов. Спрятаться они пытались в полуразрушенном здании, но не удалось.

Пограничники-минометчики направили несколько десятков осколочно-фугасных мин прямо по этой локации.

"Щедрый огонь уничтожил вражеское укрытие вместе с 2 оккупантами, еще 3 ранены", – добавили в ГНСУ.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие эффектно уничтожили в окрестностях Бахмута реактивную систему залпового огня "Град". Российские оккупанты вывели РСЗО на боевую позицию, обстреляли позиции украинских военных, но бежать уже не успели.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что часть наемников ППК "Вагнер" отступает из Бахмута. В то же время, он отметил, что войска Пригожина не отходят вообще, а перегруппировываются в других трех местах.

Ранее Пригожин устроил шоу с выводом ПВК "Вагнер" из Бахмута и нарвался на неловкие вопросы россиян. Он отметил, что до 1 июня все наемники "музыкального оркестра" отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи. Многие из россиян расценили ситуацию как "измену".

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