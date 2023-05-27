Украинские дроны 'отминусовали' российский 'Град' в окрестностях Бахмута. Эффектное видео

Украинские военнослужащие эффектно уничтожили в окрестностях Бахмута реактивную систему залпового огня "Град". Российские оккупанты вывели РСЗО на боевую позицию, обстреляли позиции украинских военных, но скрыться уже не успели.

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В результате двух ударов вражеская техника была полностью выведена из строя. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, РСЗО "Град" был уничтожен в результате эффективной работы спецназовцев двумя мощными беспилотниками-камикадзе "Пегас". Обстреляв позиции украинских военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления.

Благодаря эффективности БПЛА "Пегас" и мастерству украинских военных, техника оккупантов была уничтожена. Первый дрон попал в ходовую часть "Града", а второй – окончательно вывел из строя РСЗО.

"Благодаря вашей помощи Армии дронов скоро таких беспилотников будет еще больше. Продолжайте донатить через UNITED24 или на главном экране Дія", – призвал Федоров.

Напомним, на Бахмутском направлении наблюдается снижение активности неприятеля. Это обусловлено мощными ударами Вооруженных сил Украины и значительными потерями личного состава вражеской армии, которые Россия не способна быстро компенсировать.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины могут начать на Бахмутском направлении новую фазу операций и усложнить запланированную российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК "Вагнер" регулярным войскам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Нацгвардии сообщили, что украинские военнослужащие продолжают развивать успех на флангах Бахмута. Защитники страны продвигаются на север и юг от разрушенного российскими оккупантами города;

– в Минобороны Украины 25 мая сообщили, что российская ЧВК "Вагнер" действительно вывела своих наемников из пригорода Бахмута на Донетчине. Однако туда им на замену подошли подразделения ВС РФ, а в самом городе до сих пор находятся "вагнеровцы".

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