Украинские спасатели в Турции освободили из-под завалов женщину, ожидавшую помощи 9 дней после землетрясения. Фото и видео

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в Турции после масштабных разрушений, к которым привела серия мощных землетрясений. Сотрудникам ДСНС удалось спасти женщину из-под завалов.

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Пострадавшая провела под завалами разрушенного жилого дома 9 дней. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ ГСЧС Украины Сергей Крук (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Команда украинских спасателей помогла найти и освободить из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину. Это произошло в секторе R в городе Антакья.

Сводный отряд ГСЧС выполнял поисково-спасательную миссию на одном из самых трудных направлений.

"Спасибо личному составу за самоотверженность", – отметил глава ГСЧС.

Напомним, украинские консулы в пострадавших от землетрясения регионах Турции на юге государства продолжают работать, чтобы разыскать пропавших граждан Украины, помочь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию в другие турецкие регионы или на родину.

Ранее сообщалось, что накануне была подтверждена гибель гражданки Украины Юлии Петровой и двоих ее детей: 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 13 февраля сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек: 31643 и 5714 соответственно. Число пострадавших исчисляется десятками тысяч.