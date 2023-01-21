Украинские спецназовцы показали кадры боя в застройке Соледара: прореживаем ряды оккупантов

Бойцы Вооруженных сил Украины неустанно сражаются с российскими оккупантами. Особенно тяжелыми являются бои на Донецком направлении. Защитники борются за каждый метр родной земли.

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Об этом, среди прочего, свидетельствует и видео, на котором украинские спецназовцы показали кадры боя в застройке Соледара. Бойцы ВСУ прореживают ряды оккупантов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это видео сражения в городской застройке снято одним из операторов Сил специальных операций. В то время его группа вместе с другими подразделениями сил обороны сдерживала многочисленные вражеские атаки", – подписаны кадры.

В Силах специальных операций отметили, что когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника.

"Подразделения сил специальных операций продолжают работу на данном направлении, профессионально уничтожая российских оккупантов", – заявили в ССО.

Напомним: польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки российских войск занять Бахмут и Соледар Донецкой области Украины и вероятное новое наступление РФ – связанные между собой операции. Кремлевский диктатор Владимир Путин, по его мнению, хотел бы соединить оккупированные территории востока с другими украинскими землями вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра после их захвата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские силы не имеют полного контроля над украинскими городами Бахмут и Соледар. Там продолжаются жестокие бои.

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