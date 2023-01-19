"Путин спешит": Скшипчак объяснил, как битвы за Бахмут и Соледар могут повлиять на вероятность нового наступления России с севера

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки российских войск занять Бахмут и Соледар Донецкой области Украины и вероятное новое наступление РФ – связанные между собой операции. Кремлевский диктатор Владимир Путин, по его мнению, хотел бы соединить оккупированные территории востока с другими украинскими землями вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра после их захвата.

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Такое мнение Скшипчак озвучил в интервью "ВВС News Україна". Он обратил внимание на то, что ВС РФ сосредоточила большую часть своих резервов в районах Воронежа, Курска, Брянска. Именно с этих направлений, предположил польский военный, оккупанты могут планировать новое наступление.

Оттуда войска страны-агрессора могут двигаться на юг, к западу от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр.

"При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они [оккупанты] могут попытаться объединить свои силы на этом направлении с ныне воюющими на востоке в районе Бахмута и Соледара", – не исключил эксперт.

Скшипчак назвал украинский город Бахмут "воротами" в другие части Донбасса. "Его захват позволил бы выйти на линию Краматорск – Славянск. И этого Путину хватило бы. Он хотел бы соединить это с другими территориями на востоке вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра", – считает польский генерал.

По его словам, Путин спешит в том числе из-за санкций Запада против РФ, поскольку чем дальше, тем более ощутимыми они будут.

"Украина тоже спешит, потому что ей нужно защитить себя. Если бы Путин достиг того, к чему стремится, то дальше, вероятно, пошел бы на перемирие. Но это было бы заморозкой войны. Сама война сохранится. Истинного мира в таком случае не будет", – сказал Скшипчак.

Он выступает за усиление военной поддержки Украины, в том числе предоставление возможности Силам обороны наносить удары по войскам РФ на территории России.

"Весь цивилизованный мир переживает за победу Украины. Мы не можем позволить себе потерять Украину. Надеюсь, что политики на Западе это полностью осознали. Мы должны сделать все для того, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл в этой войне", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

– 18 января представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские силы не имеют полного контроля над украинскими городами Бахмут и Соледар. Там продолжаются жестокие бои.

– Заместитель командира "Легиона Свободы" Владимир Назаренко назвал ситуацию на Бахмутском направлении очень напряженной. Однако, отметил он, ЧВК "Вагнер" продолжает нести большие потери.

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