Оккупанты не имеют полного контроля над Бахмутом и Соледаром – разведка США

Российские оккупанты не имеют полного контроля над украинскими городами Бахмут и Соледар в Донецкой области. Там продолжаются жестокие бои.

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Об этом заявила разведка США, сообщает "Укринформ". Соответствующее заявление в среду, 18 января, во время телефонного брифинга сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что россияне фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", – заметил американец.

По его словам, особенно жестокие бои ведутся у Соледара. Контроль над местностью пока спорный.

Кроме того, Кирби заявил, что прогресс, которого россияне добились в последнее время, обошелся им очень дорого. Они используют своих солдат в качестве пушечного мяса. Так руководит глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и некоторые представители военного руководства РФ.

"Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя, чем традиционные вооруженные силы России. Из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность", – отметил Кирби.

Как известно, ранее в России официально заявили, что "освободили" Соледар Донецкой области, что якобы позволяет "отрезать пути снабжения" Сил обороны Украины в Бахмуте. После этого в армии агрессора мечтают там взять в "котел" подразделения защитников Украины. Однако в ВСУ уже опровергли информацию о захвате оккупантами города – бои за Соледар продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские силы могут готовиться к решительному крупномасштабному наступлению в Луганской области. Кроме того оккупационные войска продолжили наступательные операции в районе Соледара, что в РФ пытаются выдать за "победу".

Также OBOZREVATEL писал, что спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 17 января сообщил, что войска Сил обороны Украины находятся в Соледаре на Донетчине и постоянно поражают огнем врага. За город продолжаются бои, несмотря на заверения министерства обороны РФ о якобы захвате этого города;

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