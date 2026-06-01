Украинские удары нарушают российскую логистику на всем театре боевых действий – ISW

Украина наращивает удары средней дальности по российской логистике на временно оккупированных территориях. Под ударами украинских дронов – весь театр боевых дый, от Луганска до Крыма.

Масштабирование "логистического локдауна" приводит к каскадным последствиям на фронте и препятствует продвижению оккупационных войск. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Украинские удары нарушают российскую логистику по всему театру боевых действий

Удары средней дальности, интенсивность которых Силы обороны постоянно наращивают, нарушают российскую логистику на всей оккупированной территории, от Луганска до Крыма.

Так, 31 мая в 3 армейском корпусе сообщили, что установили с помощью БпЛА огневой контроль на Луганщине. В зоне поражения – Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, расположенные на расстоянии в 50-90 км от линии фронта. Это произошло в рамках более широкой оперативной ударной кампании Украины против российских наземных линий связи в Луганской области, направленной на предотвращение проведения российскими войсками логистических операций в тыловых районах.

В 3 АК подчеркнули, что украинские войска регулярно наносят удары по российской логистике, складам бронетехники и боеприпасов в этом районе и недавно "дотянулись" до контрольно-пропускного пункта Изварино на международной границе, который находится на расстоянии более 205 километров от позиций украинских операторов дронов.

"Украинские войска значительно активизировали свою ударную кампанию средней дальности по российским наземным линиям связи на всем театре военных действий в течение последних нескольких месяцев, что приводит к каскадным последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что до этого в течение последних недель украинские воины создавали проблемы с логистикой для оккупантов по всему югу Украины.

Они также отметили, что геолокационные видео от 30 и 31 мая зафиксировали удары Сил обороны по российской военной технике на:

автомагистрали Дебальцево-Луганск

автомагистрали H-32 Алчевск-Кадиевка

автомагистрали H-20 Константиновка-Донецк

автомагистрали М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Геническ

Z-блогеры жалуются на украинские удары

В Z-среде также жалуются на то, что украинские удары создают логистические проблемы для российских войск по всему театру военных действий.

Один из российских "военкоров" утверждал, что украинские беспилотники сейчас "просачиваются" сквозь российские средства ПВО по всей оккупированной части Луганской области и достигают границы с Ростовской областью РФ.

Его "коллега" же пожаловался, украинские удары средней дальности значительно нарушают российскую логистику не только вдоль сухопутного коридора, соединяющего оккупированные Запорожскую и Херсонскую области с Крымом, но и по всей оккупированной части украинского Донбасса.

По его словам, эти удары вызвали значительную нехватку топлива, серьезно осложнили ротацию российского личного состава и поставки боеприпасов по всей оккупированной Донецкой и Луганской областях.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее 27 мая заявил, что Украина начинает "логистическую блокаду" российских войск, масштабируя ударную кампанию средней дальности по российской логистике и линиям снабжения.

"Украинские силы продемонстрировали растущую повсеместность своей кампании в последние недели, постоянно нанося удары вдоль трассы М-03 Славянск-Бахмут, трассы М-14 и трассы М-30 Луганск-Донецк. Украинские удары по основным российским глобальным военным позициям недавно заставили российских оккупационных чиновников ввести ограничения на трассе М-14 — главном сухопутном пути, соединяющем оккупированный Крым с Россией", – добавили в ISW.

Аналитики считают, что украинские силы фактически расширяют глубокую зону активности беспилотников от средней дальности до линии фронта, что нарушает способность России транспортировать личный состав на передовую, обеспечивать и поддерживать позиции на передовой, а также применять тактику инфильтрации, на которую российские силы полагались для продвижения в течение последних нескольких месяцев.

Под ударами Сил обороны – российские полигоны на ВОТ Украины

В ISW считают, что Украина также может расширять свою кампанию беспилотных ударов по российским полигонам на оккупированной территории Украины.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди 30 мая сообщил (а Генштаб ВСУ – подтвердил), что украинские войска нанесли удар по полигону 3 общевойсковой армии ВС РФ в Трехизбенке на Луганщине (около 70 км от линии соприкосновения).

По словам "Мадьяра", украинские войска также нанесли удар по полигону российской 36-й общевойсковой армии в селе Приморский Посад на оккупированных территориях Запорожской области. Там как раз находились подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Бровди отметил, что, по предварительным данным, потери указанной российской бригады на полигоне составили не менее 31 человека, минимум 9 оккупантов были убиты.

"Российские войска смогли использовать усовершенствованные возможности разведки беспилотниками в ближнем тылу в конце 2024-2025 годов, чтобы нанести несколько высокоточных ракетных ударов по украинским полигонам в рамках более широкой российской кампании по воздушному подавлению на поле боя. Украина, возможно, пытается повторить эти удары по полигонам с помощью беспилотников, чтобы поставить под угрозу концентрацию российских войск в оперативном тылу", – резюмировали в ISW

