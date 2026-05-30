Работает "Альфа": в СБУ показали, как выжигают тыловую логистику оккупантов. Видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую силу и технику врага. Дроноводы Службы безопасности Украины из Центра спецопераций "Альфа" показали, как перерезают российскую логистику благодаря FPV-дронам.
Кроме машин снабжения и спецтехники, силовики наносили результативные удары по боевой технике врага. Кадры работы публикует пресс-служба СБУ.
"Для врага логистика – это топливо, боекомплект, техника и возможность осуществлять ротации на линии боевого соприкосновения. Именно поэтому операторы FPV-дронов "Альфы" СБУ методично уничтожают транспорт и снабжение противника еще до момента его выхода на позиции, – гордятся своей работой силовики.
В СБУ также добавляют, что только за прошедшую неделю силовики-дроноводы поразили более 500 единиц вражеского автотранспорта, в частности грузовиков и спецтехники.
Потери России в войне с Украиной
Согласно последним данным Генштаба ВСУ, украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российских войск на 1430 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 362 тыс. 500 человек.
Армейцам удалось уничтожить:
- два танка;
- семь бронеавтомобилей;
- 70 орудий;
- пять РСЗО;
- одно средство ПВО;
- 1781 дрон;
- четыре сухопутные роботы.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу врага. Специалисты Центра спецопераций "Альфа" поразили стратегически важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае.
Как сообщал OBOZ.UA, дроны СБУ поразили терминал порта "Новороссийск", который обеспечивает оккупантов топливом. Операция проводилась совместно с Силами обороны Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!