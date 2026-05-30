Работает 'Альфа': в СБУ показали, как выжигают тыловую логистику оккупантов. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую силу и технику врага. Дроноводы Службы безопасности Украины из Центра спецопераций "Альфа" показали, как перерезают российскую логистику благодаря FPV-дронам.

Кроме машин снабжения и спецтехники, силовики наносили результативные удары по боевой технике врага. Кадры работы публикует пресс-служба СБУ.

"Для врага логистика – это топливо, боекомплект, техника и возможность осуществлять ротации на линии боевого соприкосновения. Именно поэтому операторы FPV-дронов "Альфы" СБУ методично уничтожают транспорт и снабжение противника еще до момента его выхода на позиции, – гордятся своей работой силовики.

В СБУ также добавляют, что только за прошедшую неделю силовики-дроноводы поразили более 500 единиц вражеского автотранспорта, в частности грузовиков и спецтехники.

Потери России в войне с Украиной

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российских войск на 1430 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 362 тыс. 500 человек.

Армейцам удалось уничтожить:

два танка;

семь бронеавтомобилей;

70 орудий;

пять РСЗО;

одно средство ПВО;

1781 дрон;

четыре сухопутные роботы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу врага. Специалисты Центра спецопераций "Альфа" поразили стратегически важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны СБУ поразили терминал порта "Новороссийск", который обеспечивает оккупантов топливом. Операция проводилась совместно с Силами обороны Украины.

