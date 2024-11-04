Украинские военные инженеры блестяще адаптировались к условиям войны: как это работает. Видео

Украинские военные инженеры тяжело работают в условиях войны. Они постоянно адаптируются к разным вызовам.

Видео дня

В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого показали видео, как это происходит. И как военные применяют не только привычные механизированные системы.

"Наземные и воздушные дроны эффективно выполняют необходимо работу, тем самым уменьшают риски для жизни военных. Как это работает – смотрите в видео", – говорится в сообщении военных.

Подробности

3 ноября в Украине традиционно отмечают День инженерных войск. Этот праздник установлен согласно Указу президента от 27 октября 1999 года. Инженерные войска выполняют чрезвычайно сложную и ответственную миссию - инженерное обеспечение подразделений по каждому из видов и родов войск ВСУ.

В общей структуре ВСУ они относятся к специальным войскам. Инженерные войска – это войска переднего края. В военное время атаку начинают именно они, обеспечивают мотострелкам и танкистам продвижение вперед.

Отмечается, что военные инженеры проделывают проходы в минных полях и заграждениях врага, расчищают завалы и разрушения для обеспечения движения своих войск, производят разминирование местностей, зданий, дорог, аэродромов, станций, улиц. В мирное время солдаты инженерных войск работают над обнаружением и уничтожением мин, снарядов, гранат. Они также занимаются утилизацией морально и физически устаревших инженерных боеприпасов, техники и имущества.

Ранее стало известно о том, что в Украине планируют привлекать к разминированию территорий ветеранов и лиц с инвалидностью. Отмечается, что одной из главных целей этой деятельности в системе ведомства есть равный доступ к работе в этой сфере.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области работники во время уборки промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!