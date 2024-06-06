Украинские военные на передовой начали получать боеприпасы от Запада, но есть нюанс: в ISW оценили ситуацию

Предоставляемые Западом артиллерийские снаряды начали поступать к украинским военным на передовой. Но не в таких масштабах, которые позволили бы Силам обороны полностью бросить вызов нынешнему преимуществу ВС РФ в артиллерии.

Об этом в отчете за 5 июня заявил Институт изучения войны (ISW). Аналитики в своих выводах используют информацию из открытых источников.

Они обратили внимание на интервью украинских солдат, действующих вблизи Волчанска на севере Харьковщины, изданию Telegraph. Воины подтвердили, что на своем участке фронта начали получать БК для артиллерии от стран-партнеров, но у оккупантов в этом районе по-прежнему было преимущество в боеприпасах. По словам одного из защитников, оно составляет примерно пять к одному.

Возобновление поставок снарядов на передовую подтвердил также в комментарии ERR украинский солдат, действовавший на неустановленном участке фронта. Он тоже придерживается мнения, что нужного количества артснарядов пока нет.

"ISW продолжает считать, что российские войска пытаются добиться тактически и оперативно значимых успехов до того, как американская военная помощь прибудет к украинским силам на передовой в большом масштабе, и что первоначальное прибытие предоставленного Западом вооружения займет некоторое время, чтобы иметь тактический и оперативный эффект", – уверены аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее чешская компания Czechoslovak Group, один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила о проблемах с поставками для Украины. Как отметили в компании, из-за роста цен и низкого качества снарядов половину из них не удастся прислать в страну так быстро, как планировалось.

– Тем временем США в скором времени планируют открыть завод по производству 155-миллиметровых снарядов, необходимых Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч единиц ежемесячно.

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