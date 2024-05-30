В Чехии заявили о проблемах с боеприпасами для Украины: возможны задержки поставок

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила о проблемах поставок боеприпасов для Украины. Как отметили в компании, из-за роста цен и низкого качества снарядов половину из них не удастся прислать Украине так быстро, как планировалось.

Об этом сообщает Financial Times. Владелец и глава CSG Михал Стрнад заявил, что инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева, возглавляемая Чехией, начнет поставки снарядов в июне.

Однако, по его словам, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в странах Африки и Азии, оказались недостаточно качественными для отправки в Украину без дополнительной обработки. Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

"Еженедельно цена растет, а с компонентами возникают большие проблемы. Это нелегкая работа", – заявил Стрнад.

Однако он подчеркнул, что чешская инициатива все же остается "на плаву", и CSG обязуется доставить должную часть поставок.

Стрнад добавил, что война в Украине влечет за собой рост цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами ЕС, тогда как в Европе не хватает свободных боеприпасов.

Он отметил, что заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы увеличиваем мощности". Даже в столь маловероятном случае, если бы война в Украине закончилась сейчас, сказал он, "нам придется проделать огромную работу по пополнению стратегических запасов стран НАТО".

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки в скором времени откроют завод по производству 155-миллиметровых снарядов, необходимых Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч снарядов ежемесячно.

Как сообщал OBOZ.UA, страна агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн. боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн. снарядов.