Украинские военные нашли в одном из прифронтовых сел живого верблюда. Видео

Украинские военные в одном из прифронтовых деревень обнаружили живого верблюда. Животное назвали Василиной, его поймали, накормили и напоили водой.

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Подходящие кадры были опубликованы на TikTok-странице artem_1998k. "Когда не уточнили волонтерам, какой именно транспорт нам нужен", – пошутил автор ролика.

При этом где именно они встретили верблюда и откуда он взялся в прифронтовой зоне, военный не уточнил.

"Туареги передали ленд-лиз", "Что-то не на ту границу вышли", "Как козаки верблюда поили – новая серия мультиков", "Ребята, вы до куда тех орков прогнали?!", "И чего только к нам с песком из Сахары не заносит", "Боевой верблюд, биологическое вооружение", – писали украинцы в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вишневом Киевской области в среду, 17 июля, произошел пожар в многоквартирном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли котика.

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