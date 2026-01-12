Украинские военные придумали новый способ перехвата дронов рыболовной удочкой: как это работает. Видео

Украинские защитники продолжают удивлять креативными решениями на поле боя. Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ продемонстрировали необычный, но эффективный способ борьбы с вражескими беспилотниками.

Для перехвата дронов они использовали обычную рыболовную удочку. Соответствующие кадры показала 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВС Украины.

46 оаембр продолжает методично уничтожать противника, поражая вражеские дроны, пехоту, мото- и бронированную технику.

"Отдельно отмечаем новый улов вражеских дронов в воздухе и поражение бронированной техники противника", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как на украинский дрон типа Mavic установили рыболовную удочку со шнуром. На конце шнура, вероятно, закреплен груз, который обеспечивает необходимое натяжение во время полета.

Во время перехвата беспилотник ВСУ подлетает к вражескому дрону с определенным запасом высоты. В момент сближения лопасти российского квадрокоптера запутываются в шнуре или ломаются о него. Вследствие этого вражеский дрон теряет управляемость и падает.

Судя по видео, таким способом украинским военным удалось перехватить по меньшей мере два квадрокоптерных беспилотника противника. В то же время на кадрах зафиксирована и попытка обезвреживания дрона-камикадзе "Молния" самолетного типа, которая, вероятно, завершилась безрезультатно.

Эксперты указывают, что несмотря на нестандартный подход, сам многократный кинетический способ перехвата дронов не является новым. Метод тарана применяется уже длительное время – по меньшей мере с середины 2024 года, когда началось массовое использование FPV-дронов-перехватчиков.

Тогда для сохранения беспилотников и возможности их повторного применения на них начали устанавливать специальные палки. С помощью такого элемента дрон таранит двигатель или винты цели, разрушая лопасти и лишая вражеский аппарат тяги и управления.

Впрочем, использование рыболовной удочки потенциально делает перехват более безопасным для украинского дрона. Шнур с грузом может не иметь жесткого крепления: он сходит с кольца, вражеский беспилотник в нем запутывается и падает, тогда как дрон-перехватчик не испытывает критической нагрузки и не "тянется" вниз вместе с целью.

