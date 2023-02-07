Украинские военные провели учения у границы с Беларусью, используя трофейную технику. Видео

Украинские военные провели собственные учения у границы с Беларусью. Они использовали трофейную технику оккупантов. В ходе тренировок корректируемые боеприпасы "Краснополь" были использованы при стрельбе из украинской артиллерии.

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Соответствующие кадры опубликованы в Telegram. Учения провели бойцы Президентской бригады (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники впервые опробовали трофейные российские корректируемые боеприпасы. Также они применили на практике и другую "конфискованную" у оккупантов технику.

"В течение двух дней была проведена двухступенчатая штабная тренировка подразделений сил обороны города Киев. В ходе проведения тренировки были усовершенствованы навыки по управлению подразделениями для проведения оборонного боя", – рассказал командир 2 самоходного артиллерийского дивизиона отдельной Президенсткой бригады с позывным "Марс".

По его словам, подразделения разведки были завязаны единой информационной системой. Они работали над исполнением огневых задач на едином тактичном фронте.

"Были применены все имеющиеся виды вооружения – стрелковой, минометы, САУ и танки. Вместе с этим, комплекс командирских машин управления артиллерии "Оболонь" показал способность применения трофейного высокоточного оружия "Краснополь", что, в свою очередь, повысило наши боевые возможности", – добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля на территории Беларуси российская оккупационная армия отвела 12 вертолетов от украинской границы. Среди перебазированной техники – Ми-8 и Ми-24;

А 6 февраля в Беларуси заявили, что вместе с Россией продолжат согласование авиационных подразделений региональной группировки войск, хотя совместные учения официально закончились 1 февраля. Это подтвердили в Минске, назвав целью "обеспечение безопасности как РБ, так и Союзного государства в целом".

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