Украинские военные сбили редкий российский дрон 'Князь Вещий Олег': что о нем известно

Украинские военные сбили редкий российский дрон "Князь Вещий Олег" в Донецкой области. Оккупанты используют его для проведения разведывательных операций.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сообщил Петр Запорожец, представитель 11 армейского корпуса. Он отметил, что этот дрон является нетипичным для зоны ответственности подразделения, поэтому оккупанты, вероятно, испытывают новые способы разведки.

Что известно о дроне "Князь Вещий Олег"

Дрон "Князь Вещий Олег" – разведывательный беспилотник российского производства. По словам представителя 11 армейского корпуса, в зоне действия подразделения, оккупанты используют его для разведки и сбора информации о позициях украинских войск.

"Противник его использует в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы. Такие дроны противник тестирует и для противодействия мероприятиям, которые осуществляют наши военные", – отметил Запорожец.

Ранее OBOZ.UA, российские террористы во время обстрелов Харьковщины активно применяют беспилотники "Молния". Только за последнюю неделю украинские защитники неба сбили более 90 таких дронов.

Также сообщалось, что российские войска меняют тактику применения БпЛА в войне против Украины. Они придумали способ, как наносить удары вглубь Украины с помощью FPV дронов.

