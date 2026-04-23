Украинские военные сорвали штурм оккупантов, которые хотели прорваться в Константиновку со стороны Бахмутской трассы. Видео

Украинские военные сорвали попытку прорыва российских оккупантов в направлении Константиновки со стороны Бахмутской трассы. Вражескую штурмовую группу удалось оперативно обнаружить и уничтожить еще на подходах.

В результате слаженных действий подразделений атака завершилась провалом. Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Так, российские силы пытались осуществить прорыв, используя легкий транспорт, так называемые "коряги", в которых находилась пехота. По замыслу оккупантов, три такие автомобили должны были быстро продвинуться вперед в сторону украинских позиций.

Впрочем, колонну своевременно обнаружила украинская разведка. После этого подразделения, в частности военные 36-й отдельной бригады, которые удерживают это направление, начали уничтожение целей с помощью беспилотников.

К отражению атаки также присоединились операторы дронов других подразделений. Они оперативно атаковали транспорт противника и пехоту, которая пыталась рассредоточиться после остановки техники.

В результате слаженных действий украинских военных были уничтожены как транспорт, так и штурмовые группы противника. Таким образом попытка прорыва к Константиновке со стороны Бахмутской трассы потерпела неудачу.

"Это еще одна хорошая работа ББпС "Вспышка" и Kurt & Company, благодаря которой Константиновка держится дальше", – отметили украинские защитники.

Как писал OBOZ.UA, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратилась в руины. Оккупанты уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами.

