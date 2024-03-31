Украинские военные уничтожили вражеские станции РЭБ и камеры наблюдения. Видео

Украинские воины продолжают лишать российских оккупантов на украинской земле "глаз". С помощью fpv-дронов они уничтожают вражеские средства наблюдения и станции радиоэлектронной борьбы.

Так, пилоты из подразделения Apachi недавно уничтожили две российские РЭБ и две камеры наблюдения. Видео уничтожения появилось в Telegram-канале подразделения.

"Охота на средства радиоэлектронной борьбы и камеры наблюдения. Подразделением Apachi уничтожено: станции РЭБ – 2 шт., камер наблюдения – 2 шт", – отметили воины в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно точное поражение вражеского оборудования, в части случаев после ударов оно в буквальном смысле разлетается на щепки.

Напомним, накануне, 30 марта, украинские воины на фронте уничтожили или ранили около 650 оккупантов, доведя общее количество вражеских потерь в живой силе до 442 170 захватчиков.

В то же время, российская армия лишилась еще 174 единиц военной техники и вооружений. Особенно ощутимые потери понесла артиллерия окупантов (за сутки уничтожены 44 артиллерийские системы).

Также сообщалось, что накануне появились данные о последствиях "бавовны" под оккупированным Мариуполем, произошедшей вечером 29 марта. Взрывы раздались в районе, где расположен ряд тоннелей. Их оккупационная армия использует для хранения боекомплекта и техники, в том числе средств противовоздушной обороны. Именно эти запасы и были "прорежены" на, по меньшей мере, четыре единицы гусеничной техники, из строя выведен также минимум один ЗРК С-300. Впрочем, реальные потери врага могут быть больше.