Украинские военные устроили яркое 'фаер-шоу', догнав оккупанта на квадроцикле. Видео

Наши защитники не дают ни одного шанса оккупантам надолго задержаться на украинской земле. На этот раз целью дронщиков Национальной гвардии Украины стал российский военный, который куда-то спешил на квадроцикле.

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Впрочем, беспилотник быстро догнал захватчика и устроил ему "фаер-шоу". Видео обнародовали в Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко.

"Операторы FPV-дронов 17-й Полтавской бригады НГУ устроили яркое "фаер-шоу", догнав оккупанта, который передвигался на квадроцикле", – говорится в сообщении.

Поездка на квадроцикле завершилась неудачно

Стоит отметить, что российские солдаты массово используют мототехнику и даже электросамокаты для маневренности и быстрого передвижения к украинским позициям. Однако наши военные быстро обнаруживают такие виды транспорта и уничтожают.

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Этот случай также не стал исключением: "украинский беспилотник догнал "гонщика" прямо во время движения, и одним точным ударом превратил вражескую технику в горящий металлолом".

Напомним, бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевой работы за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов. Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях.

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