Украинские военные в Германии произвели первый выстрел из танка Leopard 2A6: историческое видео
В понедельник, 20 февраля, украинский экипаж произвел первый выстрел на немецком танке Leopard2A6. Исторический момент показали на видео.
Его опубликовал в Facebook посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, выстрел был произведен во время тренировок на военном полигоне в немецком городе Мунстер. Опубликованные кадры сняли с борта немецкого бронетранспортера Фукс.
Напомним, ранее украинские военные, обучающиеся в Польше управлению современными боевыми танками Leopard 2, высоко оценили возможности этой западной бронетехники. Они также уверены, что времени, отведенного для овладения немецкими боевыми танками по ускоренной программе, им хватит: на обучение поехали опытные танкисты, также имеющие высокую мотивацию.
В частности, майор 4-й танковой бригады Вадим Ходак рассказал, что "машина очень качественная и хорошая. Она очень понравилась нашим солдатам".
Учения украинских экипажей танков Leopard 2 в Германии стартовали 13 февраля. Тренировки должны закончиться к началу второго квартала 2023 года (т.е. в марте или, по меньшей мере, в конце февраля).
Напомним, что федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2A6. Эту военную технику передадут и другие союзники Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– президент Польши Анджей Дуда заявил, что ВСУ смогут получить западные танки Leopard 2 и модернизированные Т-72 в ближайшее время. По его словам, техника может оказаться на фронте в течение нескольких месяцев;
– ранее немецкие СМИ заявили, что обучение воинов ВСУ по управлению танками Leopard 2 будет проходить в турбо-режиме.
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