Украинские военные в Харьковской области отбили у врага не только позиции, но и пленных: в Третьей штурмовой раскрыли детали. Видео

Украинские защитники на Харьковщине не только отразили у врага позиции, но и освободили пленных. Третья отдельная штурмовая бригада успешно провела штурмовые действия, ликвидировав диверсионно-разведывательную группу противника и вернув захваченных бойцов, среди которых офицер, сержант и солдаты.

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Все они сейчас находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Детали операции раскрыл командир 1-й роты 2-го штурмового батальона на псевдо Мося.

Подразделение имело задачу стабилизировать линию фронта, что было сложной из-за тяжелых условий местности и непредсказуемых маневров врага. После замены дружественных подразделений на позициях исчезли четверо украинских военных. Их обнаружили благодаря дронам, вместе с враждебной диверсионной группой.

"Мы сразу приняли решение о том, что нужно отправлять группу быстрого реагирования на их поиск. В это время, когда противник был занят нами, нашим смежникам удалось скрыться. Важно было сделать, потому что в любом случае те ребята, которые попали в плен, были носителями определенной информации. Там был офицер, командир свода, который имел уже больше информации, чем обычный пехотинец. Нужно было сделать все, чтобы эта информация не попала противнику. В такую ситуацию, как попали наши смежники, могли попасть мы, что мы могли просто идти на позицию и попасть на контакт на нашем логистическом маршруте", – объяснил военный.

В ходе операции украинцы не только вернули своих собратьев, но и улучшили свои позиции на фронте, зачистив серую зону и укрепив линию обороны. Активность врага на этом направлении была чрезвычайно высокой, особенно в использовании непрерывно действующих FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ситуация в Харьковском направлении остается тяжелой. Российские оккупационные войска продолжают укрепляться на занятых позициях и усиливают свои подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, намерения врага по Харьковской области остаются неизменными. Российские оккупанты до сих пор пытаются выйти в Харьков. А курская операция дала необходимую паузу, которую использовали Силы обороны.

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