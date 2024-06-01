Украинские воины начали уничтожать российские беспилотники FPV-дронами: впечатляющие видео

Российские оккупанты массово применяют разведывательные дроны не только на линии фронта, но и глубоко в тылу Украины. В свою очередь бойцы ВСУ все чаще начали уничтожать такие БПЛА с помощью FPV-дронов.

При этом многие полагают, что появление полноценного антидрон-комплекса на базе FPV это только вопрос времени. Об этом сообщает портал Defense Express.

В последние дни в сети появилось несколько видео, которые ярко демонстрируют очередной этап развития использования беспилотных летательных аппаратов на поле боя. С помощью FPV-дронов украинские военнослужащие охотятся за вражескими разведывательными БПЛА.

В одном из случает украинский дрон попал в разведывательный дрон ZALA российской оккупационной армии. Также есть подтвержденный случай уничтожения российского БПЛА "Орлан" с применением FPV-дрона.

При недостатке наземных противодроновых средств, уничтожать их другими дронами в воздухе – один из вариантов дальнейшего развития "войны дронов". Более того, такие дроны могут пригодиться не только против других беспилотных летательных аппаратов, но и быть асимметричным ответом против вертолетов.

При этом следует учитывать, что россияне, вероятно, уже приняли во внимание эту ситуацию. В своих пропагандистских каналах оккупанты выдали, что якобы уже готовят к использованию аналогичные системы.

Напомним, защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.

Ранее сообщалось, что защитники востока Украины ликвидировали российский танк Т-80 на Лиманском направлении. Момент удара по технике и дым, который поднялся после этого, сняли камеры наших беспилотников.

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