Украинские воины начинают обучение на танках Leopard, а враг наступает на пяти направлениях – Генштаб

Экипажи украинских солдат с начала новой недели, 6 февраля, начинают обучаться управлению немецкими танками Leopard 2, предоставленными союзниками в рамках военной помощи. В будущем эти учения дадут эффективные плоды на поле боя с российскими оккупантами.

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А пока враг продолжает наступать в пяти направлениях, при этом сталкивается с линией Сил обороны и несет колоссальные потери. Об этом сообщили на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты продолжают привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами", – указано в сообщении.

Захватчики за сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро раненых среди мирного населения. Еще две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области: повреждены четыре многоэтажки и детский сад, четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

"Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть раненые и погибшие", – указали наши военные.

Также минометным и артиллерийским обстрелам оккупантов подверглись следующие направления:

на Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны – Луганской;

на Бахмутском направлении огневого влияния испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении обстрелов, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в обозримом будущем наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на город Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Первоначальная цель путинских террористов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.