Украинские воины отбили банзай-атаку оккупантов в окрестностях Роботиного. Видео

Оккупационные войска России снова пытались прорваться и зафиксироваться в окрестностях населенного пункта Роботино в Запорожской области. Однако благодаря совместной работе экипажей FPV дронов 65-й отдельной механизированной бригады украинским защитникам удалось доказать врагу, что ему не место на нашей земле.

Военные заметили, что иногда оккупанты прорываются в деревню, но для них это дорога в один конец. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ронины 44 и 65".

"Сейчас в сети достаточно кадров присутствия вражеских групп и определенных единиц техники, но это связано с их банзай-атаками на село. Они не вступая в бой, заходят в Роботино с надеждой закрепиться, но последствия для всех очевидны - их находят, ликвидируют или берут в плен", – говорится в сообщении.

Так, при отражении вражеской атаки защитники также ликвидировали единицу вражеской техники.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали 810 российских оккупантов. Так, за два года полномасштабной войны на украинской земле пало 409 820 личного состава армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ВСУ уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепок" войск РФ. На этот раз расхваленная россиянами техника превратилась в металлолом на Авдеевском направлении благодаря точным ударам артиллеристов 47-й ОМБр.

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