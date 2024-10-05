Украинские воины сожгли вражеский ЗРК 'Бук': эффектное видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На днях воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК "Бук М2".

Видео дня

Поражение было произведено дронами, на которые донатили украинцы. Видео уничтожения российского "Бука" показал волонтёр и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Очень жирную цель сожгли воины РУБАКА 77 отдельной аэромобильной бригады. Сначала вашим длинным дроном влупили ЗРК, потом уже добили очень толстым FPV. Джекпот!" – написал Стерненко.

Где именно был уничтожен российский ЗРК – не сообщается.

Напомним, ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.

Также сообщалось, что накануне, 4 октября, ВСУ отминусовали 1280 оккупантов и 72 артсистемы врага за сутки. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 31 боевую бронированную машину, четыре РСЗО, пять средств ПВО, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня, 85 автомобилей и 11 единиц специальной техники.