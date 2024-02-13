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Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
4,0 т.
Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Украинские воины на Авдеевском направлении продолжают уничтожать вражескую бронетехнику. В частности, "демилитаризуют" вражеские танки операторы FPV-дронов из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр.

Уничтожение бронетехники россиян они показали в Telegram канале подразделения. Один из танков оккупантов завершил свое существование особенно зрелищно.

Технику захватчиков украинские воины отправили в ад вместе с оккупантами.

"Лучшее, на что может надеяться вражеский танкист – это быстрая смерть от детонации боекомплекта. Наши воины охотно оказывают такую услугу", – прокомментировали события на видео в РУБпАК 110 ОМБр.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение вражеских танков с помощью FPV-дронов. События, как отмечают в OSINT-исследователи, происходят в районе Авдеевки – вблизи гостиничного комплекса "Царское охота".

Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Один из танков украинские воины уничтожают в кювете, куда тот съехал.

Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Другой настигли во время движения. В этом случае произошла мощная детонация боекомплекта, так что взрыв был действительно эпичным.

Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео
Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео
Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Напомним, в течение суток 12 февраля ВСУ обезвредили 19 артсистем врага и 1090 оккупантов. Общее количество уничтоженного накануне вооружения и военной техники противника превысило 100 единиц. А безвозвратные потери захватчиков в живой силе к утру 13 февраля достигли 397 080 человек.

Также 12 февраля стало известно, что украинские воины взяли в плен еще около 25 оккупантов на Таврийском направлении.

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