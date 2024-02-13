Украинские воины уничтожили дроном вражеский танк под Авдеевкой. Эпичное видео

Украинские воины на Авдеевском направлении продолжают уничтожать вражескую бронетехнику. В частности, "демилитаризуют" вражеские танки операторы FPV-дронов из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр.

Уничтожение бронетехники россиян они показали в Telegram канале подразделения. Один из танков оккупантов завершил свое существование особенно зрелищно.

Технику захватчиков украинские воины отправили в ад вместе с оккупантами.

"Лучшее, на что может надеяться вражеский танкист – это быстрая смерть от детонации боекомплекта. Наши воины охотно оказывают такую услугу", – прокомментировали события на видео в РУБпАК 110 ОМБр.

На опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение вражеских танков с помощью FPV-дронов. События, как отмечают в OSINT-исследователи, происходят в районе Авдеевки – вблизи гостиничного комплекса "Царское охота".

Один из танков украинские воины уничтожают в кювете, куда тот съехал.

Другой настигли во время движения. В этом случае произошла мощная детонация боекомплекта, так что взрыв был действительно эпичным.

Напомним, в течение суток 12 февраля ВСУ обезвредили 19 артсистем врага и 1090 оккупантов. Общее количество уничтоженного накануне вооружения и военной техники противника превысило 100 единиц. А безвозвратные потери захватчиков в живой силе к утру 13 февраля достигли 397 080 человек.

Также 12 февраля стало известно, что украинские воины взяли в плен еще около 25 оккупантов на Таврийском направлении.