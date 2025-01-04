Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

Украинские защитники не прекращают наносить ощутимые потери оккупационной армии РФ. В этот раз отличились бойцы Военно-Морских сил ВСУ, которым удалось отминусовать минометный расчет оккупантов на Кинбурнской косе.

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Об этом сообщили в ВМС Вооруженных сил Украины, опубликовав видео боя в Telegram. Военные отметили, что будут уничтожать всех пришедших на украинскую землю захватчиков.

"Точный удар по врагу. Военные моряки уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Продолжаем непрерывно бить оккупантов – до последнего на нашей земле", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать меткие попадания боеприпасов из дронов, в результате которых путинская армия остается без военной техники.

Напомним, недавно украинские военные показали в сети кадры отражения штурма с бронетехникой на Краматорском направлении. Бойцы с помощью дронов нанесли серию точных ударов и ликвидировали немало вражеской бронетехники, а также группу пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине наши защитники с помощью дронов нанесли точные удары по позициям оккупантов, уничтожив важные военные объекты врага.

В частности, украинские беспилотники ночью успешно уничтожили два укрытия оккупантов и две российские пушки. Кроме того, были поражены несколько вражеских машин, которые пытались отступить или маневрировать.

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