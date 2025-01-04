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Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
189
Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

Украинские защитники не прекращают наносить ощутимые потери оккупационной армии РФ. В этот раз отличились бойцы Военно-Морских сил ВСУ, которым удалось отминусовать минометный расчет оккупантов на Кинбурнской косе.

Видео дня

Об этом сообщили в ВМС Вооруженных сил Украины, опубликовав видео боя в Telegram. Военные отметили, что будут уничтожать всех пришедших на украинскую землю захватчиков.

Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео
Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

"Точный удар по врагу. Военные моряки уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Продолжаем непрерывно бить оккупантов – до последнего на нашей земле", – говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео
Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

На кадрах можно наблюдать меткие попадания боеприпасов из дронов, в результате которых путинская армия остается без военной техники.

Украинские воины уничтожили минометный расчет противника на Кинбурнской косе. Видео

Напомним, недавно украинские военные показали в сети кадры отражения штурма с бронетехникой на Краматорском направлении. Бойцы с помощью дронов нанесли серию точных ударов и ликвидировали немало вражеской бронетехники, а также группу пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине наши защитники с помощью дронов нанесли точные удары по позициям оккупантов, уничтожив важные военные объекты врага.

В частности, украинские беспилотники ночью успешно уничтожили два укрытия оккупантов и две российские пушки. Кроме того, были поражены несколько вражеских машин, которые пытались отступить или маневрировать.

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