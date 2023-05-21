Украинские воины устроили охоту на оккупантов в Марьинке: они прячутся между руинами. Видео

Операторы ССО Украины в уничтоженной, но непокоренной Марьинке устроили настоящую охоту на российских оккупантов. Они пытались прятаться в руинах, которые когда-то были жильем местных жителей.

Видео дня

Видео работы 3-го отдельного полка СН имени князя Святослава Храброго показали в Telegram Генерального штаба ВСУ. Бойцы постоянно следят за передвижением россиян, а обнаружив их – наносят меткие удары с помощью беспилотников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, ранее в сети показали свежие кадры из города Марьинка. Обстрелы российских оккупационных войск полностью разрушили населенный пункт. На месте того, что раньше было цветущим городом, теперь развалины.

На видео видно, что абсолютно все постройки в Марьинке разрушены. В многоэтажках обрушено по несколько этажей, а некоторые дома превратились в груды бетона и мусора.

Марьинка – город, граничащий с Донецком. В последнее время населенный пункт подвергался мощным артиллерийским и авиаударам. В результате постоянных обстрелов от города практически ничего не осталось, но линия фронта, которая была отстроена с 2014 года в районе Марьинки, удерживает российские войска от выдвижения со стороны Донецка дальше на запад, в сторону Курахово.

Город вместе с Авдеевкой и Бахмутом – самые горячие точки на фронте. Здесь ВСУ ежедневно отражают многочисленные штурмы российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты полностью разрушили здание церкви в Марьинке, Донецкая область. Собор принадлежал УПЦ Московского патриархата. Патриарх РПЦ Кирилл одобряет эти преступления.

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