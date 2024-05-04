Украинские воины устроили оккупантам ад в Крынках Херсонской области. Видео

На левобережье Херсона украинские воины продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок. И российским оккупантам, не прекращающим попыток выбить защитников с позиций, они устроили зажигательные "майские праздники".

Операторы ударных дронов 35 отдельной бригады морской пехоты сняли на видео, как устраивают ад захватчикам. Эффектные кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Крынки, Херсонская область. "Майские" здесь в полном разгаре. Буквально по Данте варят в котлах российских оккупантов аэробомберы 35-й отдельной бригады морской пехоты. Только санитарные потери, все как всегда", – отметил он.

На опубликованных кадрах видно, как очередной дрон без спешки облетает уже охваченный огнем участок, где размещались захватчики – и, подобрав цель для поражения, врезается в нее и взрывается.

При приближении изображения видно, что на месте встречи с украинскими беспилотниками навсегда остался не один захватчик. Правда, кого-то из них идентифицировать можно будет в лучшем случае с помощью экспертизы ДНК.

Напомним, ранее в британской разведке спрогнозировали, что потери РФ на войне в Украине возрастут в ближайшие месяцы. К этому приведет то, что Россия почти наверняка попытается активизировать наступательные действия после относительного снижения интенсивности штурмов после захвата Авдеевки.

Также сообщалось, что спецназовцы СБУ ночью взрывным дроном достали группу оккупантов "на перекуре".