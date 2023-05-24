Украинские воины уже успешно применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow, – Резников

Украинские бойцы уже успешно используют дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это оружие нашей стране передала Великобритания и научила им пользоваться украинских военных.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместного брифинга с министром оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом, находящимся с визитом в Украине.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", – сообщил Резников.

Напомним, Бен Уоллес на прошлой неделе подтвердил использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. С их помощью украинские военные поражали цели после того, как Великобритания объявила о передаче этих мощных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, дальнобойные ракеты Storm Shadow могут стать одним из решающих факторов на поле боя. Переломить ход войны они могут благодаря четырем ключевым характеристикам: дальности, точности, незаметности враждебной ПВО и мобильности.

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине, являются высокоточным оружием с дальностью действия до 250 км. Ранее ничего подобного на вооружении ВСУ не было.

Одно из главных преимуществ Storm Shadow заключается в том, что ракета может обходить мощные системы ПВО.

К тому же Storm Shadow можно использовать на украинских самолетах советского образца. Боевая часть ракеты составляет 450 кг, что делает ее эффективной для уничтожения вражеских позиций на временно оккупированных территориях. Эти ракеты можно использовать в любое время суток, а также в сложных метеоусловиях и при применении врагом средств радиоэлектронной борьбы.