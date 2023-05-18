Уоллес подтвердил, что Украина уже использовала ракеты Storm Shadow

Украина уже использовала переданные ранее ракеты большой дальности Storm Shadow. С их помощью украинские военные поражали цели после того, как Британия объявила о передаче этих мощных ракет.

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Использование Storm Shadow в Украине подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он подчеркнул, что вооружение, которое Лондон передал Киеву было "мощным" и "имело значение". Заявление главы британского оборонного ведомства приводит Sky News.

Уоллес подтвердил использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow после того, как Лондон подтвердил их предоставление Киеву.

"Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, он использовался с тех пор, как мы объявили о его развертывании в Украине, но я не собираюсь вдаваться в подробности", — сказал Уоллес, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.

Уоллес также добавил, что системы вооружений, которые были переданы Украине от западных союзников, были "мощными" и "имели значение".

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине, являются высокоточным оружием с дальностью действия до 250 км. Ранее ничего подобного на вооружении ВСУ не было.

Одно из главных преимуществ Storm Shadow заключается в том, что ракета может обходить мощные системы ПВО.

К тому же, Storm Shadow можно использовать на украинских самолетах советского образца. Боевая часть ракеты составляет 450 кг, что делает ее эффективной для уничтожения вражеских позиций на временно оккупированных территориях. Эти ракеты можно использовать в любое время суток, а также в сложных метеоусловиях и при применении врагом средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее о том, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow против оккупантов, сообщило издание CNN. Ссылаясь на информацию, полученную от собственных источников, американского и западного чиновников, журналисты констатировали, что с помощью британских ракет украинские воины уничтожили несколько вражеских целей.

В Кремле отреагировали на предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow истерикой, пообещав Британии "адекватный ответ". А российские пропагандисты взвыли, заподозрив, что ВСУ теперь "будут бить вглубь России".

Тем временем после объявления о поставках Storm Shadow "бавовна" зачастила во временно оккупированный Луганск, ранее остававшийся недостижимым для украинской армии. После серии ударов по местах расположения оккупантов и их техники захватчики заявили, что удары наносились именно с помощью британских ракет.

А в Воздушных силах ВСУ заявили, что это современное вооружение может изменить ход войны в Украине.