Украина уже использует ракеты Storm Shadow против оккупантов – CNN

Украинские войска начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Великобританией, для нанесения ударов по российским целям. Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал в преддверии контрнаступления против оккупантов.

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Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на информацию собственных источников – американского и западного чиновников, знакомых с этим делом.

По словам источников, Украина уже применила ракеты Storm Shadow для поражения враждебных целей.

В то же время издание отметило, что спикер Минобороны Украины отказался от комментариев по этому поводу.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что такого вооружения, как Storm Shadow, Украина еще не имела. По его словам, дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которые предоставила Украине Великобритания, могут изменить правила игры в российско-украинской войне. Государство будет стремиться взять их на постоянное вооружение.

Storm Shadow – это крылатые ракеты большой дальности со стелс-возможностями, разработанные совместно Великобританией и Францией, которые обычно запускаются с воздуха. Их можно установить на украинские самолеты советского производства, например бомбардировщики Су-24. Storm Shadow имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

В России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "негативно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

А у граждан государства-террориста России произошло очередное нападение истерики из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже начали критиковать власть в РФ.

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