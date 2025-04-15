Украинские воины вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия и улучшили тактическое положение на двух направлениях – Наев

Силы обороны Украины вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Донецкой области и улучшили тактическое положение по двум направлениям. Также за последние два месяца украинские бойцы ликвидировали почти 10 тыс. окупантов.

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Об этом сообщил экскомандующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев по результатам второго месяца командования тактической группой. Он отметил, что враг не предотвращает попытки прорыва позиций наших защитников.

"Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях. За два месяца подразделениями группы уничтожено около 9500 военнослужащих противника, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники", – говорится в сообщении.

По словам Наева, около 70% потерь противник понес благодаря ударам беспилотных летательных аппаратов. В то же время, оккупационные войска продолжают активные попытки прорыва, наращивая интенсивность штурмовых действий и привлекая все больше техники и личного состава.

Во время последнего масштабного наступления на направлениях Веселое – Скудное оккупанты задействовали 5 танков, 14 боевых бронированных машин и 6 бронеавтомобилей. Вся техника двигалась в четырех колоннах и была заполнена десантом.

Благодаря слаженной работе аэроразведки колонны были обнаружены еще на подступах. В результате эффективного огневого ответа и точных ударов дронами было уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ и 3 бронеавтомобиля РФ.

Напомним, недавно наши защитники провели "зачистку" на одном из самых горячих направлений. В результате проведенной операции операторам 3-го полка ССО удалось ликвидировать нескольких военнослужащих РФ и изъять коммуникационные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

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