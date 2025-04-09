Уничтожили оккупантов и изъяли средства связи: воины ССО провели 'зачистку' на одном из самых горячих направлений. Видео

Силы обороны Украины провели "зачистку" на одном из самых горячих направлений. В результате проведенной операции операторам 3 полка ССО удалось ликвидировать нескольких военнослужащих РФ и изъять коммуникационные средства.

Видео дня

Видео с слаженной работой наших защитников было опубликовано в Telegram-канале "Сил Специальных Операций ВС Украины". Благодаря проведенным мероприятиям наши военные могут продвигаться вперед.

"На одном из самых горячих направлений операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов. В ходе операции группа зашла в деревню и проверила все здания и укрытия. Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии РФ и изъяли средства связи", – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как работают украинские военные в условиях опасности. По результатам проделанной работы Силы обороны могут продвигаться дальше и выполнять следующие задачи.

Напомним, недавно на Покровском направлении наши защитники уничтожили средства связи и коммуникации оккупантов. Пилоты ударных БПЛА поразили антенны и передатчики, лишая врага преимуществ в разведке и управлении войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

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